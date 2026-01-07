“Al Bar Sport”, Banca Ifis sostiene l’iniziativa di UnitelmaSapienza

ROMA (ITALPRESS) – Banca Ifis ha scelto di sottoscrivere una convenzione quadro di collaborazione con il Centro di Ricerca per la Sostenibilità, l’Etica e l’Inclusione (CSEI), cui fa seguito un accordo esecutivo, finalizzati a potenziare l’impatto e la risonanza del progetto “Al Bar Sport”, così sostenendo in modo strutturato un’iniziativa di Terza Missione del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche (DSGE) dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere l’educazione finanziaria e la cultura della sostenibilità, dell’etica e dell’inclusione in ambito sportivo e attraverso lo sport, valorizzandone il ruolo di catalizzatore di cambiamento sociale e di prevenzione delle nuove vulnerabilità.

Il progetto è responsabilità scientifica di Francesca Bertelli, ricercatrice di Diritto Privato presso Unitelma Sapienza e componente del Comitato di Direzione del CSEI. “Al Bar Sport” è stato avviato nel novembre 2024 da Bertelli insieme alla Delegata del Rettore per lo Sport, Eleonora Jacovitti, e vede il coinvolgimento di alcuni membri del Comitato scientifico del Centro CSEI.

La convenzione tra UnitelmaSapienza e Banca Ifis riconosce il valore strategico di questa progettualità e prevede una collaborazione quadriennale, articolata nella produzione di contenuti divulgativi, nell’organizzazione di eventi, seminari e percorsi formativi, nonché nello sviluppo di moduli di educazione finanziaria in ambito universitario, pre-universitario e sportivo. Con questa iniziativa, Banca Ifis conferma la propria attenzione alle tematiche ESG e il proprio impegno nello sport come leva di inclusione e responsabilità sociale, scegliendo di affiancare un progetto ad alto impatto, capace di coniugare ricerca, didattica e servizio alla società. Al contempo, il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche e il Centro di Ricerca CSEI rafforzano il proprio ruolo di hub di innovazione sociale, in linea con la missione dell’Università di generare valore condiviso per la comunità.

