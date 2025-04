Al 1000 di Madrid fuori Cobolli e Paolini, Sabalenka agli ottavi

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli esce di scena al terzo turno del “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta in programma alla Caja Magica, con un montepremi da 8.055.385 euro.

Il tennista romano, n.36 Atp, si è arreso allo statunitense Brandan Nakashima, numero 32 del ranking mondiale e 31 del seeding, vincente in due set con il punteggio di 7-5 6-3, maturato in un’ora e 43 minuti di gioco. Fuori anche il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7, eliminato dal kazako Alexander Bublik per 6-4 0-6 6-4.

Poco dopo essere stato eliminato, Cobolli si consola con il doppio nel insieme a Lorenzo Musetti. Superati infatti al primo turno i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul in tre set, con il punteggio di 6-3 5-7 11-9. La coppia azzurra affronterà agli ottavi il croato Nikola Mektic e l’australiano Michael Venus, teste di serie numero 6.

Anche Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno del WTA 1000 madrileno. La 29enne di Bagni di Lucca, n.6 WTA e sesta favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Stoccarda (stoppata da Sabalenka), dopo il netto successo all’esordio sulla britannica Boulter, n.40 WTA, si è arresa alla greca Maria Sakkari, n.82 WTA con un passato da top 10 e vincente in due set con il punteggio di 6-2 6-1.

La bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Marta Kostyuk, rispettivamente teste di serie numero 1 e 24, si sono invece qualificate per gli ottavi di finale. Al terzo turno Sabalenka ha piegato per 3-6 6-2 6-1 la belga Elise Mertens, 28esima forza del seeding, mentre Kostyuk ha eliminato per 6-0 4-6 6-4 la russa Veronika Kudermetova.

