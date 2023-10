LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La compagnia aerea di bandiera maltese Air Malta sarà sostituita da KM Malta Airlines e il suo primo volo è previsto il 31 marzo del prossimo anno. Lo ha annunciato il primo ministro maltese Robert Abela a seguito dell’accordo con l’Unione Europea sulla nuova compagnia aerea.

La Commissione europea ha respinto la richiesta del governo maltese di nuovi finanziamenti statali per la compagnia aerea per un importo di quasi 300 milioni di euro.

Il governo maltese investirà 350 milioni di euro nella nuova compagnia aerea, di cui 300 milioni di euro saranno destinati all’acquisto di tre dei suoi aerei, attualmente nel leasing; per l’acquisto di slot aeroportuali di Londra e Gatwick dal governo e per l’acquisto di hangar e proprietà circostanti da Air Malta. I restanti 50 milioni di euro saranno capitale circolante.

La nuova compagnia aerea volerà ancora sotto il marchio Air Malta e continuerà a portare la Croce di Malta. L’attuale flotta di otto Airbus A 320 di Air Malta verrà mantenuta, anche se inizialmente l’Unione Europea voleva una riduzione. Volerà verso 17 destinazioni e interromperà le rotte che non erano redditizie. Air Malta ha operato verso 37 destinazioni solo nel 2019.

La nuova compagnia aerea volerà ad Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Londra Heathrow e Londra Gatwick, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Praga, Roma, Vienna e Zurigo. Sono in corso i piani per un nuovo servizio per Copenaghen, ma altri servizi: Palermo, Napoli, Nizza, Ginevra, Lisbona e Tel Aviv saranno interrotti.

Abela ha detto che la nuova compagnia aerea inizierà a realizzare profitti tra circa due anni. “Non possiamo dipendere dalle compagnie aeree straniere, dobbiamo mantenere il controllo della nostra compagnia aerea nazionale che può soddisfare le esigenze di Malta pur avendo un senso finanziario”, ha detto Abela.

Il ministro delle Finanze maltese Clyde Caruana, ha confermato che la nuova compagnia aerea riassumerà la forza lavoro di Air Malta composta da circa 400 dipendenti. Caruana ha aggiunto che il costo salariale della compagnia aerea è diminuito da 48 a 22 milioni di euro e gli attuali programmi di prepensionamento termineranno dopo quattro anni.

Il governo maltese continuerà a possedere la quota di maggioranza della nuova compagnia aerea, ma intende emettere azioni della nuova compagnia o cercare un partner strategico per garantire una buona governanza.

-foto DOI –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]