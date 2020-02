ROMA (ITALPRESS) – In riferimento alla vicenda Air Italy, Qatar Airways – in una nota – rende noto che “non ha piu’ interesse nell’investire in Air Italy e in nessun altro progetto nel trasporto aereo in Italia, poiche’ il suo committment era esclusivamente legato all’operazione Air Italy, sulla base del business plan approvato con l’azionista di maggioranza Alisarda. La compagnia fara’ tutto il possibile nel proprio ruolo di azionista di minoranza per minimizzare l’impatto sociale per i lavoratori e per i viaggiatori, nell’ambito della procedura di liquidazione volontaria in bonis decisa con l’azionista di maggioranza l’11 febbraio scorso”.

Intanto Air Italy ende noto che procedera’ al rimborso di ciascun biglietto emesso per i voli in partenza dopo il 25 febbraio 2020, “nel minor tempo possibile”. Il rimborso verra’ corrisposto attraverso lo stesso strumento di pagamento che e’ stato utilizzato da ogni singolo cliente e riguardera’ l’importo totale relativo ai servizi Air Italy acquistati.

In riferimento alle richieste di rimborso, la compagnia si scusa “per il ritardo nel dare riscontro alle richieste pervenute alla casella di posta elettronica refunds@airitaly.com e al numero del Call Center il quale, se pur potenziato, deve evadere un numero di chiamate molto elevato”.

