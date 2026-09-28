MILANO (ITALPRESS) – Si terrà venerdì 2 ottobre presso l’Istituto dei Ciechi di Milano in Via Vivaio 7 un incontro organizzato da AIL Milano Monza Brianza in occasione dei primi 50 anni di attività dell’Associazione. Un momento di riflessione con alcuni dei protagonisti del passato e del presente che vedrà la presenza di esperti nella ricerca e nella cura delle malattie onco- ematologiche e la testimonianza di pazienti e volontari.

“50 anni accanto ai pazienti”, è il titolo dell’incontro che avrà luogo il 2 ottobre ma anche l’impegno che AIL Milano Monza Brianza ha assunto nei confronti dei malati oncoematologici e dei loro caregiver nel 1976, anno della sua costituzione, e che ha sempre mantenuto in cinque decadi di attività.

“Essere accanto ai malati significa prima di tutto ascoltare: bisogni espressi e inespressi, timori, speranze. E così, in 50 anni, abbiamo lavorato per dare risposte concrete e tempestive ai pazienti affetti da un tumore del sangue che non possono aspettare”, ricorda Federica Fiorani, Presidente di AIL Milano Monza Brianza.

Grazie all’ascolto e alla volontà di assistere nei diversi aspetti della cura i malati e i caregiver, sono nati i servizi di “AIL Accoglie” che comprendono: l’accoglienza gratuita nelle Case AIL (oggi le strutture sono 21 e, nel tempo, hanno offerto oltre 240.000 pernottamenti), il servizio di accompagnamento alle cure – con 23.300 viaggi effettuati dal 2013 – e il supporto psicologico negli Ambulatori AIL attivi presso l’Istituto Nazionale dei Tumori e l’Ospedale San Raffaele, con 7.000 colloqui garantiti a pazienti e caregiver dal 2021.

“Da sempre siamo accanto anche ai luoghi di cura, collaborando con le realtà ospedaliere della città, i reparti di Ematologia, i ricercatori, i medici, gli infermieri e il personale socio-sanitario, sostenendo il loro lavoro con tutte le risorse possibili”, continua Fiorani.

Per questo, tutte le voci che danno significato all’impegno di AIL Milano Monza Brianza nei confronti dei malati e della comunità ematologica, saranno presenti all’incontro, strutturato in tre sessioni.

Dopo l’apertura e i saluti istituzionali, la prima sessione ripercorrerà brevemente la storia dell’Associazione, focalizzandosi poi sul ruolo del sostegno psicologico in oncoematologia, sul valore delle partnership con realtà profit per poter continuare a garantire ai pazienti servizi gratuiti e sul senso e il ruolo del volontariato.

La seconda sessione, cuore dell’incontro, offrirà una visione integrata sullo stato attuale della ricerca clinica in onco-ematologia, con particolare riferimento ai risultati ottenuti anche grazie al sostegno dell’Associazione. Qui interverranno esperti quali il professor Francesco Onida (Ospedale Fatebenefratelli), il professor Fabio Ciceri (Ospedale San Raffaele), la dottoressa Barbara Mora (Ospedale Maggiore Policlinico), la dottoressa Martina Pennisi e il dottor Federico Stella (Istituto Nazionale dei Tumori). In conclusione gli interventi di un paziente e di un caregiver che porteranno all’attenzione i loro punti di vista.

Nella terza sessione si guarderà al futuro della ricerca – con il professor Paolo Corradini (Istituto Nazionale dei Tumori), il professor Francesco Onida (Ospedale Fatebenefratelli), la dottoressa Camilla Luchesini (Cure Palliative ASST Nord Milano) e la dottoressa Sara Alfieri (Psicologia Clinica, Istituto Nazionale Tumori) con il racconto delle sfide che attendono l’Associazione nei prossimi anni.

A chiusura della giornata, dopo il confronto tra esperti e partecipanti, si festeggeranno i 50 anni con un brindisi finale insieme a tutti i presenti.

– foto ufficio stampa AIL –

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