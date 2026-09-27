Il 52% degli italiani temono diagnosi errate da parte dell’Intelligenza Artificiale

ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani si mostrano cauti all’utilizzo dell‘Intelligenza Artificiale quando si tratta della propria salute, riconoscendo il ruolo centrale di medici e farmacisti: se da un lato, infatti, il 59% non esclude di affidarsi all’IA per un consulto sanitario, dall’altro, per il 74% gli operatori sanitari continuano a essere i primi responsabili dell’educazione alla salute. Sullo sfondo, la soddisfazione per il sistema sanitario che si attesta al 45%, in calo rispetto agli anni precedenti, e oltre la metà degli Italiani che esprime paura e preoccupazione di invecchiare, soprattutto per il rischio di aver bisogno di assistenza o di andare incontro a un declino cognitivo. È quanto emerge dal focus italiano dello STADA Health Report 2026, presentato a Milano nel corso di un evento promosso da EG STADA Group in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

L’indagine, condotta da Human8 per conto di STADA, ha coinvolto circa 2.000 nostri connazionali di età compresa tra 18 e 76 anni, nell’ambito di una ricerca online realizzata in 20 Paesi tra febbraio e marzo 2026. Il Report evidenzia un atteggiamento di graduale apertura nei confronti dell’Intelligenza Artificiale, accompagnato tuttavia da una certa prudenza: quasi 3 italiani su 5 (59%) si dichiarano disponibili a prendere in considerazione una consulenza basata sull’IA invece di rivolgersi a un medico ma, nella maggior parte dei casi, solo a determinate condizioni, come la possibilità di un successivo confronto con un professionista sanitario (23%), l’uso dell’IA come secondo parere (13%) o in presenza di disturbi lievi (11%). Oltre 4 intervistati su 10 (44%) dichiarano di non utilizzare l’IA per la propria salute.

Tra coloro che già vi ricorrono, gli impieghi più frequenti riguardano una migliore comprensione delle diagnosi ricevute (31%) e la ricerca di consigli utili per la prevenzione (25%), ad esempio su stile di vita, alimentazione e attività fisica. Tra le principali preoccupazioni legate all’uso dell’IA figurano il rischio di errori o diagnosi errate (52%), l’utilizzo dei dati sanitari senza consenso (36%) e la riduzione dell’interazione umana (36%), mentre sul fronte delle aspettative, il 44% auspica diagnosi più rapide, il 39% un’assistenza sanitaria meno costosa e il 35% un accesso più semplice ai servizi medici, anche in aree rurali o più svantaggiate.

In Italia, la soddisfazione complessiva nei confronti del sistema sanitario si attesta al 45%, in calo rispetto al 48% rilevato nel 2025. Sebbene la diminuzione sia meno marcata rispetto agli anni precedenti, il dato segnala una persistente distanza tra le aspettative dei cittadini e la loro esperienza quotidiana. I lunghi tempi di attesa, legati alla carenza di personale, rappresentano la principale criticità: il 73% degli intervistati li indica, infatti, tra le maggiori sfide del sistema sanitario del Paese. Seguono l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie croniche (57%) e il difficile accesso a un’assistenza sanitaria economicamente sostenibile (55%).

Secondo il campione intervistato, il sistema sanitario offre attualmente un buon supporto soprattutto per l’accesso ai farmaci (59%), mentre risultano più carenti il sostegno alla salute mentale (21%), la disponibilità di strumenti e servizi digitali, (23%) e l’assistenza agli anziani (24%). In un Paese in cui la popolazione è sempre più longeva, il tema dell’invecchiamento assume un rilievo particolare. Il 58% degli italiani guarda con preoccupazione al passare degli anni; percentuale che sale al 65% tra le donne. Tra i principali timori, il bisogno di assistenza (65%), il declino cognitivo (64%), seguiti da problemi fisici e malattie (61% e 60%).

Ciononostante, oltre 7 intervistati su 10 (78%) ritengono importante “vivere il più lungo possibile” e, per raggiungere questo obiettivo, gli italiani sono disposti a modificare le proprie abitudini, rinunciando – in tutto o in parte – a zucchero e dolci (84%), tempo davanti agli schermi (78%), fast food (77%) e alcol (73%).

Gli operatori sanitari sono considerati i principali responsabili dell’educazione alla salute: lo indica il 74% degli intervistati. Anche nel contesto di una crescente digitalizzazione, il loro ruolo è destinato a rimanere centrale. Per il 45% degli italiani, medici, farmacisti e altri operatori sanitari saranno sempre più impegnati nell’offerta di consulenze digitali e a distanza. Il 31% ne prevede invece un ruolo crescente come consulenti e interpreti degli strumenti di IA, mentre il 26% li considera destinati a rafforzare la propria funzione di punti di riferimento umani e affidabili.

Anche nell’accesso ai servizi sanitari gli italiani prediligono il confronto diretto con i professionisti: l’incontro in presenza è infatti la modalità preferita per screening e controlli preventivi (78%), per i consulti medici (78%), per le consulenze del farmacista (69%) e per i percorsi di terapia o supporto psicologici (58%).

“I risultati dello STADA Health Report 2026 ci restituiscono una fotografia importante del rapporto degli italiani con la salute e con il Servizio Sanitario Nazionale. I dati ci aiutano a comprendere meglio bisogni, aspettative e preoccupazioni delle persone e rappresentano un punto di partenza prezioso per riflettere su come contribuire all’evoluzione del sistema. Oggi il nostro Servizio sanitario attraversa una fase di difficoltà e mostra alcune fragilità, ma resta un valore fondamentale per il Paese, che dobbiamo impegnarci a preservare. In questo percorso, anche la digitalizzazione e l’Intelligenza Artificiale possono offrire un contributo importante, aiutando i professionisti sanitari a rendere il percorso di cura più semplice, tempestivo e vicino ai bisogni delle persone, all’interno di un modello in cui la relazione umana deve rimanere centrale”, ha commentato Salvatore Butti, General Manager & Managing Director di EG STADA Group.

-Foto IPA Agency-

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