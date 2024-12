Ail festeggia 55 anni e incontra Papa Francesco

ROMA (ITALPRESS) - Papa Francesco ha ricevuto in Udienza privata una nutrita rappresentanza della comunità dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, che in occasione dei 55 anni dalla sua fondazione è giunta da ogni parte d’Italia. Presenti oltre 3.000 volontari delle 83 sezioni territoriali AIL. Insieme a pazienti, familiari, medici, operatori sanitari, psicologi, ricercatori e sostenitori hanno affollato l’Aula Paolo VI per incontrare il Pontefice. “Insieme illuminiamo il futuro” è il messaggio scelto da AIL per la giornata. E Papa Francesco ha sottolineato proprio l’importanza di questa immagine, in un mondo in cui “la malattia fa precipitare le persone e le famiglie nel buio del dolore e dell’angoscia”. f04/sat/gtr