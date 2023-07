PALERMO (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo, Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali dei Palermo Ladies Open. La spagnola, numero 85 del ranking Wta, ha battuto in 2 set (per 6-1 7-6) la francese, Clara Burel, 94 della classifica mondiale. Il primo set è stato a senso unico, chiuso dalla valenciana in 42 minuti con 3 palle break su 3 sfruttate. Nel secondo parziale la francese è riuscita a ritrovare il suo tennis migliore, caratterizzato da palle corte e dritti vincenti, ma Sorribes Tormo ha tenuto testa all’avversaria, fino a un durissimo tie-break, chiuso 8-6 dopo aver annullato 2 set point alla transalpina. Sorribes Tormo affronterà domani la vincente del match tra Daria Kasatkina e Jasmine Paolini per un posto in finale. “Me encanta Palermo”, ha sottolineato la spagnola in conferenza stampa, parlando del suo feeling con il torneo del Country. “Palermo mi piace tantissimo, ricordo con molto affetto la prima volta nel 2013. Qui si gioca benissimo e tutti mi trattano bene. In questi 10 anni sono diventata grande e il mio tennis è migliorato”, ha aggiunto la spagnola.

Centra le semifinali anche Mayar Sherif. L’egiziana, testa di serie numero 3 del torneo, ha battuto la colombiana Camila Osorio con lo score di 6-4 6-1, al termine di una prestazione convincente. Per lei, trionfatrice lo scorso mese nel Wta 125 di Valencia, è la terza semifinale in carriera, che le vale la posizione numero 31 (virtuale) nel ranking live (attualmente è numero 38 della classifica ufficiale). Domani affronterà la vincente del match dei quarti di finale tra la testa di serie numero 2, Qinwen Zheng, e la numero 7 del seeding, Emma Navarro.

