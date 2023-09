ROMA (ITALPRESS) – La Germania ha vinto i Campionati del mondo di basket, andati in scena in Giappone, in Indonesia e nelle Filippine. Nell’odierna finale, giocata alla Mall of Asia Arena di Pasay, il team tedesco, che in semifinale aveva piegato a sorpresa gli Usa, ha battuto la Serbia per 83-77. A trascinare la Germania è stato Dennis Schroder (MVP del torneo iridato), che gioca in NBA con i Toronto Raptors, autore oggi di 28 punti. Sugli scudi anche Franz Wagner (Orlando Magic) con 19 punti all’attivo. Nel team serbo, invece, Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks) è giunto a quota 17. Meglio di lui Aleksa Avramovic (Partizan): per la guardia della Serbia 21 punti.

E’ la prima volta nella storia che la formazione tedesca vince il titolo iridato di pallacanestro.

Il bronzo è andato al Canada, che nella finale per il terzo posto ha sconfitto gli Stati Uniti all’overtime per 127-118 (dopo il 111 pari dei tempi regolamentari).

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]