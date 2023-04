ROMA (ITALPRESS) – Benedetta Stangoni, ottava classificata e fermatasi a una manciata di stoccate dalla “zona medaglie”, è stata la migliore del gruppo azzurrino nella seconda giornata dei Campionati del Mondo Giovani e Cadetti Plovdiv 2023, dedicata appunto alle prove individuali di sciabola femminile e maschile Under 17. Tra i ragazzi, invece, si sono fermati sulla soglia dei “top 8” Leonardo Reale e Francesco Pagano.

E’ finita ai piedi del podio la prima avventura mondiale di Benedetta Stangoni. La romana dell’Accademia Musumeci Greco è stata fermata nel match dei quarti di finale dalla statunitense Jenna Shoman, che s’è imposta 15-8 dirottando l’azzurrina all’8° posto finale. Stangoni era stata protagonista di una gara esaltante: dopo quattro vittorie e due sconfitte nella fase a gironi, ha debuttato nel tabellone ad eliminazione diretta superando 15-7 la portacolori di Hong Kong, Sit, proseguendo poi con il successo per 15-12 sulla kazaka Zhanybek. Emozionante l’ottavo di finale contro la giapponese Kanetaka, superata all’ultima stoccata, con un 15-14 che ha aperto a Benedetta le porte delle “top 8”. Qui il ko con Shoman, che non macchia la bella prova di Stangoni pur lasciando l’inevitabile rimpianto di una medaglia sfiorata.

Buona gara e 14esima posizione per Gaia Karola Carafa. La foggiana del Dauno ha lottato ed è riuscita a imporsi contro la statunitense Lee per 15-13, superando poi la portacolori dell’Uzbekistan, Lara Herrera, con un 15-7 che le è valso l’ingresso tra le migliori 16. Scoglio fatale per Carafa è stata l’azera Huseynova, che ha fatto suo l’assalto per 15-9.

Out nel tabellone da 64 invece Elisabetta Borrelli. La sciabolatrice del Club Scherma Roma s’è arresa, non senza combattere e andando vicina alla rimonta, contro la romena Amalia Covaliu: 15-12 il risultato che ha fatto chiudere la terza azzurrina in gara al 50° posto.

Al maschile, invece, hanno creduto nel sogno fino al tabellone da 16 Leonardo Reale e Francesco Pagano, la cui esperienza iridata si è chiusa – rispettivamente – in 11esima e 14esima posizione.

Leonardo Reale, partito con cinque vittorie e una sconfitta nei gironi, ha prima eliminato il tedesco Husmann 15-12, poi ha fatto suo il derby azzurrino contro Massimo Sibillo per 15-6. Nel match che valeva i “top 8” il cadetto primo anno del Frascati Scherma s’è arreso al turco Tanerler sul 15-13, ko che lascia tanto rammarico per una grande rimonta non conclusa proprio sui titoli di coda.

Stesso scoglio fatale per Francesco Pagano. Lo sciabolatore della SS Lazio Scherma Ariccia (quattro vittorie e due sconfitte nei gironi) ha vinto in scioltezza il primo assalto contro il colombiano Vargas Escobar (15-8), e ancor più d’autorità ha eliminato il tedesco Buchmann con il risultato di 15-7. Nel tabellone da 16 la battuta d’arresto per mano del polacco Denkiewicz (15-10).

Ha chiuso 30° Massimo Sibillo. Il portacolori della Milleculure Napoli, bravo a superare il britannico Hiyama 15-13 in un match avvincente tra i 64, si è fermato nella sfida tutta azzurrina con Reale.

La terza giornata dei Campionati del Mondo Giovani e Cadetti Plovdiv 2023 chiuderà domani il programma della sciabola con le due prove a squadre della categoria Giovani. L’Italia del ct Nicola Zanotti nel quartetto femminile si schiererà con Carlotta Fusetti, Manuela Spica, Michela Landi e Maria Clementina Polli; mentre il team maschile sarà composto dal bronzo individuale Emanuele Nardella, da Marco Mastrullo, da Edoardo Cantini e da Marco Stigliano.

