ROMA (ITALPRESS) – Dopo la buona partenza di ieri, l’Italia del pattinaggio corsa prosegue nel migliore dei modi i Campionati del mondo di Montecchio Maggiore-Vicenza 2023. Per gli azzurri nella seconda giornata di gare sono arrivate altre quattro medaglie, con altri risultati che confermano come l’Italia sia nell’elite del pattinaggio corsa mondiale.

E’ un crescendo quello azzurro, che prende il via con i 10.000 metri eliminazione Junior. Tra le donne Giulia Presti, figlia d’arte, è la migliore azzurra con il 5° posto, decima la compagna Siria Montico. Meglio, tra i maschi, fa Manuel Ghiotto, che si ferma proprio sotto al podio, con Leonardo Bossi sesto.

E’ il prologo alla medaglia che arriva dopo i buoni piazzamenti dei giovani. La raggiunge una splendida Edda Paluzzi che, nei 10.000 metri eliminazione/punti senior, corona il sogno di una vita e conquista 4 preziosissimi punti che le valgono la medaglia di bronzo, ottenuta grazie anche al lavoro di Sofia Woolaway, alla fine decima in una gara vinta dalla colombiana Arias.

Bellissimi, dal primo all’ultimo dei 50 giri, i 10 kilometri maschili, dove si è viaggiato a grande velocità. Alla fine il colombiano Mantilla precede il francese Ferrie e l’olimpionico Swings. Buona la prova di Giuseppe Bramante, che alla fine è 16°.

Tornano a fioccare medaglie per gli azzurri, poi, con le gare veloci, dove, sui 500 metri Sprint riservati alla categoria Junior, Alice Sorcionovo, forte del miglior tempo in semifinale, conquista la medaglia d’argento, la seconda in questi Mondiali,. Brava Elena Lampitelli che, alle prime esperienze internazionali, colleziona un buon 6° posto. Stesso copione di Alice per Leonardo De Angelis, il giovane di Martinsicuro che sale anche lui sul podio, concludendo al terzo posto. Un pò deluso Riccardo Ceola che, pur con il miglior tempo di qualificazione, si piazza in settima posizione.

La classicissima 1.000 metri sprint chiude la secondo giornata su pista. Le ragazze azzurre purtroppo non vanno oltre il 13° posto di Veronica Luciani e il 19° di Melissa Gatti. Ci pensa però il sempre presente senese Duccio Marsili a mettere la ciliegina sulla torta, prendendosi la medaglia di bronzo, la quarta di giornata e la nona complessiva per l’Italia.

