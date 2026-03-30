AI, etica e futuro, Boccardelli (Luiss) all’ONU “Determinante il contributo dei giovani”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Dopo il suo intervento davanti a migliaia di studenti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nell’ambito del Change the World Model United Nations, Italpress ha incontrato il rettore della Luiss Guido Carli di Roma, Paolo Boccardelli, per una intervista. Il tema è quello che ormai attraversa ogni dibattito globale: l’intelligenza artificiale. Ma la domanda di fondo resta la stessa: questa tecnologia rafforza davvero le persone o rischia di ridurne l’autonomia? Boccardelli parte da un dato che emerge chiaramente anche dall’evento ONU: il ruolo centrale delle nuove generazioni. Davanti a giovani provenienti da tutto il mondo, futuri diplomatici e leader, il rettore ha sottolineato come l’AI possa essere uno strumento straordinario di crescita, a patto che sia guidata e inserita in un progetto educativo solido. «Se ben governata», spiega, «può diventare uno strumento potentissimo per aumentare l’apprendimento degli studenti». Ma il vero punto, insiste, è un altro: l’etica. Nell’era dell’intelligenza artificiale non esistono scorciatoie, e proprio le università hanno la responsabilità di trasmettere ai giovani il significato di un comportamento etico. Perché gli stessi algoritmi possono rappresentare un’opportunità per il progresso oppure una minaccia per la società, a seconda dell’uso che se ne fa. Sul piano globale, Boccardelli non nasconde le difficoltà. L’idea di una governance internazionale dell’AI resta auspicabile, ma si scontra con le logiche del mercato e della competizione tra potenze, dove non sempre i “vincitori” coincidono con ciò che è meglio per il bene comune. Da qui la necessità di costruire un quadro regolatorio capace di tutelare diritti, privacy e qualità dell’informazione. Eppure, nonostante i rischi, il messaggio finale è di fiducia. Perché proprio nei giovani, conclude Boccardelli, si trova la possibilità concreta di orientare l’intelligenza artificiale verso il bene, affrontando sfide globali come il cambiamento climatico, le disuguaglianze e la povertà. xo9/mgg/gtr (Video e intervista di Stefano Vaccara)