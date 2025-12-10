Agus “L’agricoltura è strategica nella lotta allo spopolamento”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Da qualche ora sono al lavoro nella Giunta regionale della Sardegna. Ringrazio la Presidente Alessandra Todde e il Partito Progressista per la fiducia insieme alla tante persone che nelle ultime ore mi hanno manifestato il loro supporto. Oggi l’assessorato all’agricoltura è ancora più strategico di quanto lo fosse ieri. Perché viviamo in un momento in cui le comunità della nostra isola vedono a rischio la loro stessa sopravvivenza”. Così sui social il neo assessore all’Agricoltura della Regione Sardegna, Francesco Agus.

“Negli ultimi dieci anni abbiamo perso 80mila abitanti. E come se venisse meno, ogni anno, un paese grande come Dorgali o come Sanluri – prosegue – Le stime Istat dei prossimi dieci parlano di uno scenario ancora più nero, con un’età media che a breve sarà la più alta tra le regioni d’Europa. Penso che lo spopolamento, in particolare nelle zone interne, si possa contrastare solo con politiche coerenti. Non basta l’assistenzialismo, non bastano i bonus che, seppur graditi, non incidono sulla competitività, sull’attrattività dei territori verso i giovani e quindi sulla piramide demografica. Serve creare lavoro vero, solido, legato indissolubilmente ai territori”.

“Il settore primario è stata la chiave che ha reso comunità un tempo marginali in Europa centrali a livello economico. Il cibo, nella sua filiera più ampia, oggi ha un valore più grande che in passato. Può generare redditi e benessere quando le comunità sanno fare sistema e le istituzioni sono in grado di metterle in condizioni di farlo. Questo sarà il mio impegno” conclude l’assessore.

