Agroalimentare sempre più attrattivo per i giovani

ROMA (ITALPRESS) - L’agroalimentare italiano è sempre più competitivo sui mercati internazionali e diventa attrattivo anche per i giovani imprenditori. Ne ha parlato Sergio Marchi, direttore generale dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), in un’intervista all’Italpress. sat/azn