Agroalimentare, performance economica stabile nel IV trimestre 2024

ROMA (ITALPRESS) - Stabile la performance economica nel IV trimestre 2024 dell'agroalimentare, con una crescita dello 0,1% del PIL rispetto al trimestre precedente. In calo è il valore aggiunto dell'agricoltura e dei servizi, mentre cresce il settore dell'industria a livello congiunturale. È quanto emerge dalla fotografia scattata da CREAgritrend, il bollettino trimestrale messo a punto dal CREA, con il suo Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. Rispetto allo stesso periodo del 2023, fra ottobre e dicembre 2024, per l'industria alimentare crescono sia l'indice della produzione, sia quello del fatturato sul mercato estero e in modo meno marcato sul mercato interno. L'industria delle bevande, invece, registra una diminuzione sia per l'indice della produzione, sia per quello del fatturato sul mercato interno, mentre è in aumento sul mercato estero. Aumentano ancora le esportazioni agroalimentari nel periodo considerato, superando i 18 miliardi verso tutti i principali mercati esteri in particolare, verso gli Stati Uniti, secondo mercato dopo la Germania, e la Polonia. Si incrementano le vendite in valore di quasi tutti i principali comparti di esportazione, in particolare i prodotti dolciari grazie ai netti aumenti verso Germania, Regno Unito e Polonia.