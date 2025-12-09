Agroalimentare, Lollobrigida “Per terzo anno raggiunti risultati straordinari”

ROMA (ITALPRESS) - "È il terzo anno di seguito che raggiungiamo risultati straordinari: prima economia agricola europea per valore aggiunto, record di stanziamenti, nella storia repubblicana, da parte del governo Meloni al mondo agricolo, 15 miliardi in tre anni, record della capacità, di questo ministero, di mettere a terra le risorse, passiamo dal 54% al 79%, record di crescita in agricoltura, rispetto al dato medio nazionale dello 0,8%, cresciamo del 2% , capacità di essere il punto di riferimento di tutto il settore agricolo europeo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza di fine anno. xc3/ads/mca1