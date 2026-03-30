Agroalimentare, Italia e Asia Centrale rafforzano la cooperazione

ROMA (ITALPRESS) - Favorire lo scambio di competenze e accompagnare la crescita dei partner locali attraverso modelli sostenibili e innovativi. Questo l'obiettivo del Business Forum Italia-Asia Centrale, organizzato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in collaborazione con l'Agenzia ICE, che si è tenuto a Tashkent, in Uzbekistan. I tavoli istituzionali hanno affrontato questioni strategiche quali la modernizzazione dei sistemi agricoli, la tutela delle Indicazioni Geografiche e il contrasto alla contraffazione, la gestione del rischio e delle assicurazioni agricole, l'innovazione tecnologica, la cooperazione finanziaria e la formazione. Il Business Forum ha coinvolto, oltre all'Uzbekistan, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Azerbaigian. Per il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida l'incontro ha rappresentato "un'importante occasione di dialogo e confronto tra istituzioni e mondo produttivo, pensato per rafforzare la cooperazione e individuare nuove opportunità di collaborazione". mgg/azn