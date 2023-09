Agroalimentare, 25 milioni per le Dop e Igp

ROMA (ITALPRESS) - 25 milioni per i 168 Consorzi di tutela delle DOP - IGP del settore agroalimentare. E' quanto prevede lo schema di decreto firmato dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. mgg/sat/gsl