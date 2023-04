ROMA (ITALPRESS) – Una delegazione di Agrinsieme ha preso parte al workshop agroalimentare italiano organizzato a Londra dal Governo con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme al presidente dell’Agenzia Ice, Matteo Zoppas, e l’ambasciatore italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini. Obiettivo del workshop, rafforzare le relazioni con la Gran Bretagna valorizzando il sistema agroalimentare italiano. Quello britannico resta il primo mercato di sbocco per i prodotti agroalimentari dell’Unione Europea, con 48 miliardi di euro (il 21% dell’export totale Ue) e il quarto per le esportazioni italiane di settore, che hanno raggiunto 4,2 miliardi nel 2022, segnando una crescita in valore di circa il 14% rispetto al 2021.

“La Gran Bretagna, tuttavia, – evidenzia Agrinsieme – ha iniziato a sottoscrivere accordi di libero scambio con i Paesi terzi, in particolare Australia e Nuova Zelanda, creando difficoltà competitive ai prodotti europei, in particolare quelli italiani, che hanno in Gran Bretagna un buon mercato di sbocco. In questo contesto – afferma Agrinsieme – è necessario porre ancora più attenzione verso i prodotti italiani che risentono maggiormente degli accordi di libero scambio dell’UK con i Paesi terzi, rafforzando le nostre eccellenze alimentari che vantano alta qualità e sicurezza. Crediamo sia importante, in questo senso, basare accordi commerciali che vadano oltre l’import/export di prodotti per valorizzare anche il know-how e i nostri territori di produzione. L’appuntamento di oggi a Londra ben si inserisce nell’obiettivo comune di trovare nuove intese per consolidare ulteriormente il dialogo commerciale tra Italia e Regno Unito”.

(ITALPRESS).

