Agrigento Capitale Cultura, Miccichè “Resterà nella storia

AGRIGENTO (ITALPRESS) - "Oggi è un giorno importante. La presentazione del libro per me è un motivo di onore e sono lusingato. Va benissimo, i preparativi vanno bene e anche oggi quindi è la dimostrazione di quello che culturalmente Agrigento riesce ad esprimere. A breve ci sarà anche la festa del Mandorlo in Fiore, la 77esima edizione, che quest'anno ha un'impronta diversa, più corposa, più culturale ancora e sempre comunque sulla linea dell'accoglienza, dell'integrazione, del dialogo, ma anche sul messaggio di pace che verrà lanciato in tutto il mondo". Così il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, a margine della presentazione, nella città dei Templi, del libro di “Repubblica”, La capitale del Mito: un racconto a più voci su Agrigento capitale della cultura, che sarà in edicola insieme al giornale. "Gli altri eventi già sono tutti in cantiere", aggiunge il primo cittadino, sottolineando che "il patrimonio culturale dell'intera Sicilia è pazzesco, è uno dei più grandi patrimoni dell'intera penisola italiana. Sono emozionato perché sono riuscito a dare alla mia città, al mio territorio qualcosa che resterà nella storia". xq5//vbo/gtr