AGRIGENTO (ITALPRESS) – La promozione del territorio siciliano per attrarre turisti. E’ questo l’obiettivo della collaborazione tra l’aeroporto di Palermo e il Distretto Turistico Valle dei Templi per la valorizzazione di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Il progetto, si legge in una nota, prevede la diffusione di immagini video promozionali, attraverso i canali social dell’aeroporto e nei ledwall all’interno delle sale del terminal passeggeri dello scalo aereo palermitano. Inoltre, saranno installati totem informativi, con la possibilità, attraverso un QRcode, di visitare una pagina del sito del Distretto Turistico Valle dei Templi e scaricare una serie di contenuti video, per rendere ancora più visibili agli occhi di viaggiatori e turisti le bellezze naturali di Agrigento e i tesori monumentali che racchiude la città promossa Capitale Italiana della Cultura.

“L’iniziativa è un volano turistico per Agrigento e per tutta la Sicilia – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, società di gestione dello scalo siciliano -. La designazione di Capitale Italiana della Cultura ci permette di mettere in luce il nostro patrimonio culturale e naturale, e l’aeroporto di Palermo è il punto di partenza ideale per raggiungere questi obiettivi. Il protocollo siglato con il Distretto Turistico Valle dei Templi – conclude Burrafato – è il primo passo verso una promozione più ampia delle bellezze siciliane che riguarderanno anche tutti i territori dell’Isola”.

I video, realizzati da uno@uno, partner tecnico del Distretto, presenteranno la Costa del Mito, il centro Sicilia, i castelli storici e le colorate festività siciliane.

“L’intesa con l’Aeroporto di Palermo rappresenta un’opportunità unica non solo per Agrigento, ma per l’intera area distrettuale turistica, per la Costa del Mito e per l’area occidentale della Sicilia – dice Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento e presidente del Distretto turistico -. Il progetto di promozione ci consentirà di valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale e naturale, oltrechè le eccellenze enogastronomiche, ma soprattutto di stimolare curiosità e interesse sull’imperdibile appuntamento del 2025 con Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Siamo grati all’Aeroporto di Palermo, e in particolare a Gesap e al presidente Salvatore Burrafato, per aver condiviso ancora una volta le linee programmatiche del Distretto e il valore di una progettualità sul territorio che ha ricadute sull’intera Sicilia. Siamo pronti ad affrontare insieme questa scommessa e a raggiungere nuovi traguardi”.

– foto ufficio stampa Gesap e Distretto Turistico Valle dei Templi, da sinistra Fabrizio La Gaipa, amministratore delegato Distretto Turistico Valle dei Templi, Giuseppe Cannavò project manager di uno@uno, Giacomo Minio presidente Fondazione Agrigento 2025, Salvatore Burrafato presidente Gesap, Francesco Miccichè sindaco di Agrigento e presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, Costantino Ciulla assessore al Turismo e ai Grandi eventi –

(ITALPRESS).

