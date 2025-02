Agrigento Capitale Cultura, Cucinotta “Le polemiche non ci fermano”

AGRIGENTO (ITALPRESS) - "Un appuntamento importante, speriamo che sia il primo di una lunga serie". Così Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione Agrigento 2025, a margine della presentazione, nella città dei Templi, del libro di "Repubblica", La capitale del Mito: un racconto a più voci su Agrigento capitale della cultura, che sarà in edicola sabato 22 febbraio, insieme al giornale. "C'è stata molta polemica - sottolinea -, con questo si tagli la polemica, si vada avanti e si sviluppi questo magnifico appuntamento che è Agrigento, capitale della cultura 2025. Stiamo lavorando, l'organizzazione è partita, abbiamo la sede, siamo alla provincia, stiamo organizzando il lavoro, stiamo cercando di correre per quello che è possibile per cercare di recuperare il tempo perduto, è una grande responsabilità, non lo nascondo, però ce la stiamo mettendo tutta".