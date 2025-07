Agrifood Magazine – 9/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - “Agricoltura sotto attacco”, la Cia si mobilità a difesa della PAC - Pesticidi, appello di Slow Food: divieti Ue valgano anche in Paesi terzi - Frutta e verdura nelle scuole, pubblicato il bando - FAO, cruciale il ruolo dei giovani nei sistemi agroalimentari mgg/azn