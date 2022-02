Agrifood Magazine – 9/2/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Torna il Winter Fancy Food, le eccellenze italiane a Las Vegas - Made in Italy di nuovo nel mirino del Nutriscore - Danone, con "Zero al cubo" l'obiettivo è la lotta agli sprechi - Allarme microplastica nei pesci abr/gtr/col