Agrifood Magazine – 9/11/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress: - Gli italiani sprecano troppo cibo - Triplicati i birrifici Made in Italy - In Italia 14 milioni di enoturisti - Xylella, 25 milioni per l'impianto di 78 specie in Puglia abr/mgg/gtr/col