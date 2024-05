Agrifood Magazine – 8/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agricoltura e pesca, l'Ue proroga gli aiuti di Stato - Via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Legge Agricoltura - Produzione in crescita per l'industria alimentare, segno meno per quella delle bevande - Nei campi 200 milioni di euro di danni a causa dei cinghiali mgg/gtr