Guardione, con la “Piccola cucina” siciliana a Brooklyn per passione

NEW YORK (ITALPRESS) - Philip Guardione è lo chef-imprenditore siciliano, originario di Francavilla, che ha avuto grande successo con la sua “Piccola Cucina” a New York con diverse sedi a Manhattan, a SoHo e nell’Upper East Side. Poi ha continuato persino andando ad aprire un altro ristorante nel lontano Montana. In Europa, ha scelto l’isola di Ibiza. Da poche settimane ha aperto “Piccola Cucina - Casa” anche a Brooklyn, nel quartiere di Boerum Hill. Qui vivono i newyorchesi che lavorano a Manhattan, ma che la vita a casa la vogliono lenta, comoda e genuina. Siamo andati a trovare Guardione per capire perché chi ha saputo sfondare nella città che non dorme mai, con piatti di cucina siciliana modernizzata da un tocco franco-svizzero, ora scommette sui piatti siculi anche nel “borough” dove più che vivere per il business, è la passione per la vita che guida nel lavoro. mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)