Agricoltura, Maschio Gaspardo apre a León il primo Full Line Store

LEÓN (SPAGNA) (ITALPRESS) - Maschio Gaspardo ha inaugurato a León, in Spagna, il suo primo "Full Line Store" nel paese, in collaborazione con il concessionario Ferreras Comercial Agraria. Questo nuovo punto vendita monomarca rappresenta un'importante espansione per l'azienda italiana, che celebra 60 anni di storia. mgg/gsl