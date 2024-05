Agrifood Magazine – 15/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L'export trascina l'agroalimentare parmense - Mediterranea, nasce la filiera del pomodoro da industria - Le imprese agricole investono in innovazione e sostenibilità - Grano, crolla la produzione mgg/gtr