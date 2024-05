Filippone “Per aziende sostenibili migliore redditività”

ROMA (ITALPRESS) - "La sostenibilità è essenziale per la nostra economia e le aziende agricole sono in prima linea: c'è una forte correlazione tra le imprese che investono in sostenibilità e lo sviluppo". Lo ha detto Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Group, a margine della presentazione della quarta edizione di AGRIcoltura100, il progetto volto a promuovere il contributo dell’agricoltura alla crescita sostenibile del Paese, presentato a Roma nella sede di Confagricoltura. Dal rapporto emerge che "le aziende che investono di più in sostenibilità hanno i migliori risultati in termini di redditività: certo, in una fase iniziale c'è da investire ma poi si raccolgono i frutti", ha sottolineato. xi2/sat/gtr