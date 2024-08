Agrifood Magazine – 7/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - In lieve miglioramento le performance economiche del settore - Nasce l’Osservatorio UE sulla filiera agroalimentare - La siccità minaccia il miele Made in Italy - Alle imprese agevolazioni per 11 milioni mgg/gsl