Agrifood Magazine – 3/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Parmigiano Reggiano, gli States si confermano il primo mercato estero - Codice a barre addio, nei supermercati arriverà il Qr Code - Dal Crea una pellicola edibile per conservare meglio la frutta - Assofertilizzanti, Paolo Girelli nuovo presidente mgg/gtr/col