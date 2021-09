Agrifood Magazine – 29/9/2021

In questo numero del Tg Agrifood, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Tele Ambiente: - Nasce la Giornata della Produzione Biologica - Raddoppia l'export dell'olio d'oliva Made in Italy - Vino, la produzione italiana leader nel mondo - Cresce il prezzo dei concimi, agricoltura in crisi abr/gtr/col