Agrifood Magazine – 28/7/2021

In questo numero del Tg Agrifood, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Tg Ambiente: - Crea, numeri da record per la ricerca agricola nel 2020 - Cresce lo spreco alimentare tra i produttori del Made in Italy - Il comparto dell'ortofrutta fresca vale 12 miliardi - La vendemmia italiana 2021 sarà la più “green” d’Europa abr/gtr