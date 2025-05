Agrifood Magazine – 28/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L'agroalimentare italiano in vetrina al Salone del Gusto di Bucarest - La crisi climatica colpisce i raccolti globali di grano - Tonno rosso, scatta il sigillo di garanzia - Cresce il consumo di miele, il 70% degli italiani lo consuma a colazione mgg/gsl