Agrifood Magazine – 26/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Made in Italy in primo piano al Summer Fancy Food Show di New York - Mozzarella Dop al vertice dei consumi in Francia - Spreco alimentare, solo il 43% delle aziende italiane lo misura - Nasce Danone Duo, l’inizio di una nuova storia mgg/gsl