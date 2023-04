Agrifood Magazine – 26/4/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ue, via libera al nuovo regolamento Dop e Igp - G7 Agricoltura, un sistema più sostenibile in 12 punti - L’export supera i 60 miliardi - In calo le aziende agricole europee sat/mgg/gsl/col