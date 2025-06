Agrifood Magazine – 25/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agricoltura, nuovi finanziamenti per l'innovazione - La pasta proteica conquista gli italiani - Il futuro dell’agricoltura è circolare - A novembre a SiciliaFiera torna Frutech mgg/gsl