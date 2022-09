Agrifood Magazine – 21/09/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - A maggio il commercio agroalimentare europeo cresce del 32% - L’Oms dichiara guerra al vino - Riso, via libera ad aiuti per 15 milioni - Un protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti fotovoltaici abr/mgg/gsl