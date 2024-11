Agrifood Magazine – 20/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Distretti del cibo, 100 milioni per lo sviluppo del territorio - Cresce l’export di vino italiano nel mondo - Il Canada riapre ai prosciutti crudi italiani - Il settore agroalimentare soffre gli effetti del cambiamento climatico mgg/gtr/col