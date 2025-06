Agrifood Magazine – 18/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - La ristorazione traina la ripresa - Agroalimentare, ICQRF: nel 2024 oltre 54 mila controlli - 21 milioni di euro per potenziare la filiera ittica - Aldi festeggia 7 anni in Italia e accelera sulla sostenibilità mgg/gsl