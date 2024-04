Agrifood Magazine – 17/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il 50% della manodopera è di origine straniera - In 20 anni triplicate le esportazioni di vino italiano - Nel 2023 54 mila controlli anti-frode - L’agricoltura cellulare è il futuro? mgg/gtr/col