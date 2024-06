Agrifood Magazine – 12/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - 2 milioni per la filiera ovina IGP - Calano i prezzi di latte e olio di oliva - Il formaggio è strategico per l’agroalimentare italiano - Il prezzo delle materie prime sale per il terzo mese consecutivo abr/gtr