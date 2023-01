Agrifood Magazine – 11/1/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agricoltura, 9 miliardi per la Pac - Il maltempo salva l’Italia dalla siccità - 8 milioni di italiani pronti a risparmiare su cibo e bevande - Nasce l’Osservatorio delle scorte di Parmigiano Reggiano abr/mgg/gtr/col