Agrifood Magazine – 10/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Crescita record per le polizze agricole agevolate nel 2023 - Stop alla targhetta identificativa per le pecore, si passa al tatuaggio - Un sensore nel pomodoro avvisa quando la pianta ha bisogno di acqua - Eni, con Agrivanda una nuova idea di sostenibilità ambientale abr/gtr/col