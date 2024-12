Agrifood Magazine – 04/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese - Agromafie, irregolare il 30% del lavoro in agricoltura - La Dop Economy italiana vale 20 miliardi di euro - Parmigiano Reggiano, partita la "battitura" per il controllo di qualità mrv