Dopo due anni di negoziati i ministri Ue dell’agricoltura hanno raggiunto un accordo per una politica agricola comune in cui almeno il 20% della dotazione nazionale degli aiuti diretti dovrà essere dedicata a incentivi per pratiche agronomiche verdi. In più per la prima volta, i fondi della Pac saranno assegnati in base ai risultati raggiunti, anziché al solo rispetto delle norme di conformità.

(ITALPRESS)