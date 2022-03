ROMA (ITALPRESS) – “Al momento non ho segnali di carenza immediata per gli stock di materie prime, il vero problema è l’aumento dei costi di produzione legato al costo dell’energia e fertilizzanti. Per il settore primario è più difficile fare utili, basta una minima fluttuazione dei costi di produzione per andare a eliminare quella parte di reddito che rimane, questa è l’emergenza da affrontare”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, a “Oggi è un altro giorno” su Rai1.

“Il tempo e la durata del conflitto in Ucraina non è una variabile indifferente – ha spiegato – e questo potrà incidere alla lunga anche sull’approvvigionamento di materiali”. Parlando della questione energia il ministro ha sottolineato che il governo “sta individuando le fonti diverse e alternative per non restare ancorati alla Russia. La vera indipendenza dobbiamo spingerla attraverso le fonti rinnovabili”.

(ITALPRESS).

