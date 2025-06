Agricoltura, nuovi finanziamenti per l’innovazione

ROMA (ITALPRESS) - Con il decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri la dotazione del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura è stata incrementata di altri 47 milioni per il 2025. Il Fondo è stato istituito per sostenere le imprese agricole, agromeccaniche, della pesca e dell'acquacoltura che investono in nuove tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di trattori di ultima generazione, di soluzioni robotiche, sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0. L'ultimo avviso pubblicato da ISMEA a dicembre 2024, ha fatto registrare una partecipazione straordinaria con una richiesta di contributi di gran lunga superiore alle risorse disponibili. Con questa dotazione aggiuntiva di 47 milioni di euro sarà possibile dare risposte ad ulteriori centinaia di imprese che si andranno ad aggiungere alle circa duemila aziende già finanziate, soprattutto micro e piccole aziende guidate da giovani imprenditrici e imprenditori. Inoltre, il decreto prevede uno stanziamento ulteriore di 5 milioni a favore degli allevatori colpiti dalla Peste Suina Africana. mgg/gtr