Agricoltura, nuove risorse dal ddl ColtivaItalia

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione Agricoltura della Camera ha dato il via libera al disegno di legge "ColtivaItalia", il piano promosso dal Governo Meloni che mobilita oltre un miliardo di euro per il settore agricolo nel triennio 2027-2029. Soddisfatto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha definito il provvedimento «tra i più importanti degli ultimi decenni». Il piano punta a rafforzare l'autonomia produttiva nazionale attraverso investimenti strategici in agricoltura, allevamento e olivicoltura. La quota più consistente, 900 milioni, sarà destinata alle colture strategiche come frumento e soia, all'allevamento bovino nazionale e al rilancio del comparto olivicolo. Tra le novità introdotte durante l'esame parlamentare figura l'istituzione di un Commissario straordinario per il contrasto alla Xylella, operativo fino al 2028. Previsti inoltre 150 milioni per favorire il ricambio generazionale, con misure dedicate all'accesso al credito per giovani e donne. Il ddl rafforza anche ricerca e innovazione, semplifica le procedure amministrative e introduce sostegni per le aziende colpite da fitopati. gsl